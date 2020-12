Maia não acredita que PT irá ‘abandonar o barco’ do Baleia

Apesar da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não cravar que a sigla irá apoiar a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) está tranquilo. Articulador do bloco e fiador do nome do emedebista para enfrentar Arthur Lira (PP-AL), Maia não acredita que os petistas irão roer a corda do acordo fechado na semana passada. E afirma para aliados que está “tudo bem encaminhado”. Em tese, Baleia tem ao seu lado 11 partidos que, juntos, somam 281 deputados. Mesmo assim, o emedebista deverá conversar com parlamentares de oposição na próxima segunda-feira.