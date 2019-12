Maia não descarta apoiar Ciro em 2022

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que “não teria problemas” em apoiar um nome “um pouco mais à esquerda” nas eleições presidenciais de 2022, como o ex-candidato Ciro Gomes (PDT) que, segundo Maia, é “alguém de palavra”. Maia também voltou a criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro, que estaria governando para “nichos que formaram a base inicial” de sua campanha eleitoral, mas afirmou que sua relação com o chefe do Executivo é de “respeito”.

Em entrevista ao Globo, que irá ao ar na terça-feira, 10, o parlamentar também comentou o “racha” interno do PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, mas que vem sendo esvaziado por bolsonaristas, que querem a criação do Aliança pelo Brasil. “Esta briga do PSL é uma briga de poder, pelo tempo de TV e pelo fundo partidário. Acontece em todos os partidos, mas no caso deles, como são o partido das redes sociais, é uma briga bem explícita. Todo mundo nu e se matando”, disse.