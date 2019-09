Maia: ‘Não é interesse do agronegócio estar associado a desmatamento’

Marcelo de Moraes

Com a temperatura esquentando no debate ambiental, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu na quarta-feira com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que pertence ao seu partido, e com integrantes da bancada ruralista para discutir o assunto. Existe um receio cada vez maior que o agronegócio possa ser penalizado com sanções e embargos comerciais de outros países, caso o Brasil passe a mensagem externa de que não liga para a proteção ambiental. Para tratar do assunto, Maia decidiu criar uma comissão externa para discutir as queimadas na Amazônia e fazer o debate sobre o problema numa audiência pública no plenário.

“Ontem, estive com a ministra Tereza Cristina e com a bancada do agronegócio e todos estão com a mesma preocupação. Por isso, é importante o debate”, diz Maia ao BRP. “É importante ouvir e mostrar que não é do interesse do agronegócio estar associado a desmatamentos. Todos querem produção respeitando o Meio Ambiente”, acrescentou.