Maia não quer dispensar dinheiro do G-7

Gustavo Zucchi

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) avisou que não é uma boa ideia dispensar o dinheiro oferecido pelo G-7 para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. “Acho que virou um problema pessoal entre o presidente Bolsonaro e o Macron”, disse. “Isso não é bom para o Brasil”, completou. Ontem, o presidente da França, Emmanuel Macron, e do Chile, Sebastián Piñera, anunciaram que o grupo dos países mais ricos do mundo decidiu desbloquear uma ajuda de urgência de € 20 milhões, o equivalente a cerca de R$ 87 milhões, para combater os incêndios florestais na Amazônia.

