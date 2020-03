Maia não quer saber de adiar eleições agora

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), descartou a possibilidade de que o Legislativo comece a discutir agora a possibilidade de adiar as eleições municipais deste ano. Segundo Maia, a esperança é que a curva de contágio do coronavírus esteja correta, e assim a doença já esteja controlada no segundo semestre deste ano.

“Se a projeção na curva de contaminação do ministro Mandetta estiver certa, não haverá necessidade de adiar a eleição”, avaliou Maia. “Hora de focar no enfrentamento da crise”, disse ao Estadão.