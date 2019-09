Maia: ‘Não vamos flexibilizar o nosso meio ambiente’

Marcelo de Moraes

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou de encontro hoje com representantes do agronegócio e disse que a Casa deve aprovar nos próximos dias propostas que ajudem a conter a crise ambiental, com o combate à queimadas. Maia, no entanto, avisou que só colocará em pauta o projeto que as altera as regras do licenciamento ambiental quando os deputados construírem um consenso em torno da proposta. Na verdade, o presidente da Câmara não quer que a proposta se transforme em mais um motivo de criticas dos ambientalistas. E, por isso, defende a construção desse processo de conciliação entre as diferentes visões sobre o assunto.

“Não podemos errar na narrativa. Quando o licenciamento ambiental for aprovado, temos de estar com a narrativa correta para a sociedade brasileira e internacional: não vamos flexibilizar o nosso meio ambiente. O que vamos é dar mais transparência e segurança jurídica para o setor produtivo”, disse.