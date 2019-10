Maia: ‘Narrativa ambiental pode jogar fora o que País já fez’

Equipe BR Político

Em evento realizado pela embaixada do Brasil em Londres, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a questão ambiental pode “jogar fora” muito do que já foi feito no Brasil. “A narrativa (ambiental) dos últimos meses foi mal colocada e pode jogar fora muito do que o País já fez. Inclusive, a transformação do agronegócio num dos mais produtivos do mundo”, afirmou.

Segundo o deputado, o governo ainda precisa compreender que o meio ambiente é fundamental para a expansão do agronegócio. “O nosso agronegócio não vai crescer se o País, principalmente se o governo não compreender que o meio ambiente é ativo fundamental”, disse Maia, de acordo com informações do Broadcast Político.

A viagem do deputado tem como principal objetivo justamente reforçar o compromisso do Brasil com a sustentabilidade na agricultura. Ele é um dos palestrantes no seminário “AgriSustainability Talks”. Ainda no Reino Unido, o deputado deverá participar de outro evento para falar sobre as reformas em andamento no Brasil. O retorno do presidente da Câmara ao País está previsto para o próximo dia 26.