Maia nega que tenha testado positivo para coronavírus

Vera Magalhães

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou ao BR Político que tenta testado positivo para o novo coronavírus.

A informação foi dada pelo portal R7, da Rede Record.

“É mentira”, disse Maia. Ele disse ao BRP que nem sequer fez o teste.

“Ninguém que esteve com quem teve coronavírus deve fazer o teste imediatamente. Quem esteve com alguém tem de monitorar. Se tiver algum sintoma tem de fazer o exame”.

Maia afirmou que não tem nenhum dos sintomas. Ele teve contato com um convidado de um jantar na residência oficial que depois manifestou coronavírus no primeiro exame, mas teve resultado negativo no segundo.

“Não adianta ficar nessa loucura”, alertou o presidente da Câmara.