Gustavo Zucchi

Ao contrário de Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), enviou uma carta de cumprimento o vencedor das eleições argentinas, Alberto Fernández. Ao chegar à Câmara, Maia ainda discordou da postura do presidente brasileiro. “O Brasil tem uma relação muito importante com a Argentina. Nós precisamos respeitar as eleições democráticas. Infelizmente o político no campo da centro-direita foi derrotado. A eleição decidiu isso”, disse Maia aos jornalistas.