Maia pede a Bolsonaro que adie Enem

Na conversa que teve com Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pediu ao presidente que considere a possibilidade de adiar as provas do Enem. Maia disse, na conversa, que esse era um pleito de muitos deputados que estão preocupadas que muitas pessoas não tenham condições de se preparar adequadamente para o exame por causa da pandemia do coronavírus.

O deputado afirmou que o presidente demonstrou estar sensível à possibilidade de adiamento. Para Maia, é melhor para o governo liderar a construção de uma solução que possa atender a todos os interessados no Enem, evitando que o problema acabe sendo resolvido por alguma medida tomada pelo Congresso no futuro.