Maia: ‘Pelo menos até 2021, a Câmara não pautará aumento de impostos’

View this post on Instagram

Estive hoje no Council of The Americas conversando com investidores brasileiros e estrangeiros sobre as pautas da Câmara e o que podemos votar nos próximos meses. Com a aprovação da Previdência, nosso desafio agora é controlar gastos públicos e aprovar uma reforma tributária. Não haverá solução para o país aumentando impostos ou aumentando o teto de gastos. Isso seria uma sinalização ruim de que deixaríamos as reformas para depois, para o próximo governo. Pelo menos até janeiro de 2021, a Câmara não pautará aumento de impostos.