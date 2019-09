Maia pode barrar PEC sobre agropecuária indígena

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avisou que pode “não criar” a comissão especial que debateria a PEC 187, que trata da possibilidade de comunidades indígenas explorarem suas terras para agropecuária. Nesta segunda-feira, 26, Maia avisou que não irá interferir na pauta das comissões (a PEC deve ser votada nesta semana na CCJ), mas que pode não dar prosseguimento à tramitação do texto caso “gere mais narrativas negativas sobre o Brasil”.

“Se avançar na CCJ, vou avaliar se, neste momento, cabe ou não. Se for algo que sinalize alguma polêmica, algum encaminhando que gere mais narrativas negativas sobre o Brasil, é claro que vai ficar onde está”, disse Maia ao portal da Câmara. A questão ambiental é a mais recente dor de cabeça para o Planalto, que se viu em meio a uma tempestade causada pelos incêndios e desmatamentos na Amazônia somados com as declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro.