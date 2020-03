Maia ‘preocupado’ com logística para pagamento de auxílio

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comemorou a aprovação feita no Senado de auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores autônomos, enquanto durar a epidemia da covid-19, mas demonstrou preocupação com a logística da operação. A votação ocorreu em sessão virtual, na tarde desta segunda-feira, 30.

“Nossa preocupação agora é com a logística: fazer chegar às mãos dos beneficiários esses recursos. Estaremos vigilantes para que isso ocorra com a brevidade necessária. Os mais necessitados têm pressa”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Maia também comemorou a aprovação do projeto. “Uma vitória do Congresso. O Senado aprovou o auxílio emergencial de até R$ 1.200 para os trabalhadores informais. Falta apenas a sanção do presidente que acreditamos não demorará”, disse.