Maia prepara missão pelo meio ambiente

Equipe BR Político

Para dar sequência à mobilização do Congresso em defesa da pauta ambiental, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fará viagem à Europa para tentar contornar a péssima imagem que o País está passando por conta das queimadas e aumento do desmatamento na Amazônia. Ontem, Maia anunciou a criação de uma comissão para acompanhar o problema. A comitiva brasileira vai ser composta pelo presidente da Câmara acompanhando de um grupo de deputados. O plano é de conversar com parlamentares da Inglaterra, França, Itália e Alemanha e reforçar o compromisso brasileiro com a sustentabilidade. São duas as maiores preocupações do grupo: a ameaça à confirmação do acordo Mercosul-União Europeia e impactos negativos ao agronegócio, de acordo com a Coluna do Estadão.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que foi figura central para o fechamento do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia foi convidada a integrar a comitiva, mas declinou em virtude da agenda. Ainda assim, considera positiva a iniciativa. Ela monitora com preocupação a escalada da crise. Ainda não há data definida para a missão, mas a expectativa é de que a comitiva viaje já no próximo mês. O discurso que os parlamentares vão tentar vender será de unidade e de compromisso do Brasil com o meio ambiente.

