Maia prevê que alguns partidos ‘vão sair do jogo’

Equipe BR Político

Na avaliação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), apenas entre seis e oito partidos políticos sobreviverão e estarão em cena no Congresso brasileiro daqui a alguns anos, segundo o Broadcast Político. “Alguns vão sair do jogo”, disse o parlamentar durante palestra no Brazil Institute, do King’s College, em Londres.

Maia não deu detalhes sobre quais legendas acredita que vão se manter no jogo. Na atual legislatura, 16 partidos têm representantes no Senado e 15 na Câmara. O número de siglas registradas pelo TSE é um pouco maior: 32. Agora, quando se fala na quantidade de partidos em processo de formação, os registros do tribunal contam 75 projetos.

A partir do próximo presidente, avalia Maia, é possível que o País já conte com um sistema de representação melhor. Ele argumentou, no entanto, que as mudanças no sistema eleitoral não precisam ser feitas com pressa para que o País não corra riscos. “Se corrermos, não vamos aprovar um sistema eleitoral bom”, considerou.