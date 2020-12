Maia prioriza PEC Emergencial e Lira fala da LDO

Adversários na eleição para presidência da Câmara até o último domingo, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Arthur Lira (PP-AL) falaram nesta segunda-feira das prioridades na pauta. O presidente da Casa Legislativa falou da PEC Emergencial, como tem reforçado há alguns meses. Já o atual líder do PP e ainda candidato à sucessão de Maia apontou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias como maior prioridade.

“Projetos importantes precisam ser votados até o final deste ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é uma matéria fundamental”, disse Lira em seu Instagram. “Excelente a disposição do presidente Rodrigo Maia de colocar os assuntos em pauta”, afirmou o parlamentar do PP.

Entretanto, ambas as pautas não dependem da Câmara. A PEC Emergencial está no Senado Federal. E a LDO será votada em sessão do Congresso Nacional na próxima semana.