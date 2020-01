Maia: ‘Projeto de autonomia do BC está maduro para ser aprovado’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vai se encontrar, nesta quarta-feira, 22, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em Brasília. Na conversa, um dos temas que será tratado é o projeto de autonomia do BC, que pode ser colocado na pauta de votações da Câmara, logo depois do fim do recesso parlamentar. A primeira sessão deliberativa poderá ocorrer no dia 4 de fevereiro, mas a pauta de votações ainda será definida em reunião de Maia com os líderes partidários.

Maia disse ao BRPolítico acreditar que a votação da proposta poderá ser aprovada pelos deputados. “O projeto de autonomia do BC está maduro para ser aprovado. Vamos aguardar a conversa com os deputados na volta no recesso, mas acredito que pode ser votado sim”, afirmou.