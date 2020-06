Maia promete Conselho de Ética funcionando em julho

Com uma avalanche de pedidos de cassação nos últimos meses, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), prometeu colocar o Conselho de Ética da Casa para funcionar no começo de julho. “Vai voltar nas próximas semanas, no máximo, estourando, na primeira semana de julho”, disse Maia nesta terça-feira, 2. Dentre os processos parados no Conselho estão vários contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O último deles foi por declarar que a ruptura institucional entre os Poderes é uma questão de tempo.

Alguns assuntos que conversei com a imprensa hoje. Atendendo a pedidos de vários deputados, o Conselho de Ética voltará a funcionar de forma remota até o início de julho. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) June 2, 2020