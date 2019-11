Maia promete pacote anticrime para próxima semana

Gustavo Zucchi

Com o deputado Capitão Augusto (PL-SP) reclamando da falta de apoio para votar a urgência do pacote anticrime, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avisou no plenário que não há motivo para pânico e que o texto será votado ainda neste ano. Maia disse que, caso seja a vontade do plenário, será possível pautar a urgência e já votar o texto na próxima semana. Foi acompanhado por líderes, que ainda pediram para os membros do grupo de trabalho conversarem com suas bancadas para explicar o que foi feito com o pacote anticrime.