Maia: ‘Pronunciamento do presidente foi equivocado’

Após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) criticar a postura de Jair Bolsonaro ao pedir o fim das medidas de isolamento social, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) também se manifestou de forma crítica a fala presidencial. “Desde o início desta crise venho pedindo sensatez, equilíbrio e união. O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública”, escreveu Maia. “Cabe aos brasileiros seguir as normas determinadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde em respeito aos idosos e a todos que estão em grupo de risco.”

