Maia quer anunciar candidato antes do Natal

Rodrigo Maia (DEM-RJ) quer ir para as festas de final de ano já com o candidato de seu bloco para a presidência da Câmara definido. O atual ocupante do cargo disse nesta segunda-feira, 21, que quer definir até quarta-feira, 23, quem será o indicado pelo seu grupo para disputar com Arthur Lira (PP-AL) o comando da Casa Legislativa.

“Espero que até quarta-feira, no máximo, tenhamos um encaminhando dado, ouvindo a todos”, afirmou Maia em entrevista coletiva na Câmara. Maia tem um bloco que reúne 11 partidos, que juntos tem 281 deputados.