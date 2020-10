Maia quer comissão da reforma administrativa até o final do mês

Mesmo sem ter falado no retorno das comissões na Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), levantou a possibilidade de criar uma comissão especial para discutir a reforma administrativa até o final de outubro. Maia disse estar conversando com líderes para viabilizar um caminho que permita iniciar os debates.

A primeira possibilidade, para escapar da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), seria apensar a algum projeto que já tenha sido aprovado, sem revelar qual. E ampliar o prazo para apresentação de emendas.

Outra possibilidade levantada por Maia é entregar o caso nas mãos de Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Congresso. Isso possibilitaria a criação de uma comissão mista, nos moldes do que está sendo feito com a reforma tributária. Assim, seria possível inciar os debates sem os entraves do regimento interno da Câmara.