Maia quer convocação da Comissão Representativa do Congresso

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avisou que vai pedir ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP) para convocar a Comissão Representativa e discutir a situação de Manaus. O grupo, formado por sete senadores e dezesseis deputados, é utilizado para discutir assuntos emergenciais em períodos de recesso. Maia quer discutir o estado de emergência na capital amazonense e a vacinação em todo o País.

“Vou encaminhar agora à tarde ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, um pedido de convocação da Comissão Representativa para que possamos discutir a tragédia que está acontecendo em Manaus e também todo processo que envolve a vacinação no país”, avisou em suas redes sociais. “É mais do que urgente que o Parlamento esteja de portas abertas, trabalhando para encontrar soluções para essa situação tão drástica e urgente. Não podemos nos omitir!”