Maia quer Lira para coordenar reforma administrativa

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que perguntará na tarde desta quinta-feira, 23, ao deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), líder da ala do Centrão mais próxima ao presidente Jair Bolsonaro, se ele “topa coordenar” as discussões de uma reforma administrativa na Casa.

“Pedi para ele vir à tarde para ver se ele topa coordenar para a gente, pela liderança que ele tem”, disse Maia em uma transmissão ao vivo da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa. Segundo o presidente da Câmara, o “grande embate” em relação à reforma que abarca carreiras do funcionalismo público é a dúvida sobre se uma PEC poderia incluir também o Poder Judiciário e o Ministério Público.

“Tem alguns ministros do Supremo, como o próprio Celso e Marco Aurélio, que entendem que, mesmo por PEC, é prerrogativa exclusiva do Poder”, afirmou. “Geralmente, eles fazem isso porque, se a gente puder fazer por PEC, vai poder fazer a do Judiciário também e do MP.”