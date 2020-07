Maia: ‘Queremos deputado que não tenha relatado matéria este ano para fake news’

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 7, que quer como relator do projeto de lei das fake news um nome que ainda não tenha relatado nenhum texto na Casa este ano. “Ainda não (escolhi relator). Deputados estão construindo o texto. Queremos escolher um deputado que não tenha relatado nenhuma matéria este ano ainda”, disse.

O projeto foi aprovado pelo Senado no último dia 30 e deverá ser discutido na Câmara ainda nesta semana, segundo o presidente da Casa. O nome mais cotado para relatar o texto era o de Orlando Silva (PCdoB-RJ). Maia afirmou, no entanto, que o parlamentar está liderando as discussões na Câmara e deverá coordenar a construção do projeto, mas não deve ser o relator da proposta.