Maia quer virar a página de eleição municipal

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), parece não ver a hora de o País virar a página do capítulo eleição municipal para visualizar outra: eleição da Mesa Diretora da Casa, também encalacrada, como tantas outras pautas no Congresso, inclusive do Orçamento de 2021. Em rápida conversa com jornalistas após votar neste domingo, 29, cobrou do governo federal ação, mas não sem antes falar que não é candidato ao comando da Câmara:

“Não sou candidato à reeleição (Câmara), o que o Brasil deveria estar vendo neste momento não é eleição nem na Câmara nem no Senado, era a agenda do Congresso Nacional que esperamos que, a partir de hoje à noite, com as urnas fechadas, o governo apresente quais são as suas propostas para organizar as contas públicas brasileiras”, afirmou Maia, após votar em uma escola da Barra da Tijuca.