Maia quer votar autonomia do BC no início do ano

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu hoje a aprovação da proposta de autonomia do Banco Central. Ele afirmou que o projeto será votado no início do ano e acredita que passará sem maiores dificuldades.

Maia afirmou que o projeto só não foi colocado em pauta ainda em 2019 porque faltou tempo hábil. “Sou a favor da proposta, mas não deu tempo de colocar em votação ainda esse ano. Devemos colocar em votação logo no início do ano”, disse.

Na verdade, Maia deu preferência para a aprovação do Marco Legal do Saneamento, que considerava mais complicado de avançar na tramitação, já que os deputados pretendiam modificar o projeto que tinha sido votado no Senado. Na ocasião, o presidente da Câmara admitiu que se colocasse a discussão da autonomia do Banco Central ao mesmo tempo poderia atrapalhar a discussão dos dois temas.