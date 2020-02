Maia quer votar suspensão de Santiago na 4ª

Gustavo Zucchi

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avisou que deve levar a plenário apenas na quarta-feira, 5, a suspensão do deputado Wilson Santiago (PTB-PB). Maia disse que nesta terça-feira, 4, só poderá convocar sessão deliberativa a partir de 19h e que acredita que o tema precisará de mais tempo para ser apreciado.

No final do ano passado, o ministro Celso de Mello decidiu afastar Santiago do cargo de deputado. Ele é investigado na Operação Pés de Barro por pagamento de propinas em obra de uma adutora em seu Estado. Para a suspensão ter efeito, ela precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados.