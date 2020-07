Maia questiona Banco Mundial sobre última de Weintraub

Rodrigo Maia (DEM-RJ) não deixa de tentar tirar uma casquinha de Abraham Weintraub. O presidente da Câmara, desafeto público do ex-ministro da Educação, questionou em seu Twitter se a área de compliance do Banco Mundial, organização para qual Weintraub foi indicado, viu o último tuíte do ex-titular do MEC. Na postagem em questão, Weintraub coloca uma espécie de “brinquedo” temático: um boneco com o corpo do Homem de Ferro e sua cara. “Evita que seu filho vire comunistinha de cabelo roxo e piercing no mamilo”, disse o ex-ministro, bem ao seu estilo.

Será que o compliance do Banco Mundial já viu esse tuíte? https://t.co/giCAkcfImM — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) July 16, 2020