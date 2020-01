Maia reage ao ‘bolsa solteira’

Equipe BR Político

Depois de a revelação do Estadão de que uma lei de 1958 garante um benefício para 194 filhas solteiras de ex-parlamentares e ex-servidores do Congresso, a um custo anual de R$ 30 milhões ao ano, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chamou os pagamentos de “absurdo”. Ele disse ainda que, apesar de se tratar de direito adquirido, vai atuar para que o STF mude a interpretação da lei.

Uma auditoria do TCU, de 2016, apontou suspeitas de fraudes em 19 mil pensões para filhas solteiras pagas em diversos órgãos da administração pública federal, não apenas do Legislativo. O tribunal alterou a interpretação da lei e obrigou que as pensionistas comprovassem a dependência do benefício para manterem o privilégio.

“Depois da interpretação do Tribunal de Contas da União, o STF deu infelizmente decisão garantindo o direito adquirido. Todos os casos como esses mostrados são absurdos. Vamos continuar investigando, tomando as decisões e trabalhando para que o STF mude sua interpretação e tenha interpretação real daquilo que é o correto, para que não tenhamos privilégios e desperdícios desnecessários”, disse Maia.