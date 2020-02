Maia rebate Heleno: ‘Radical, ideológico, contra a democracia’

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), rebateu duramente a fala do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, de que o Congresso faz “chantagens” com o presidente Jair Bolsonaro. Maia afirmou que o ministro se transformou num “radical ideológico” e com posições “contra democracia” e “contra o Parlamento”. Os comentários foram feitos nesta quarta-feira, 19, na chegada de Maia à Câmara.

“Não vi por parte dele, nenhum tipo de ataque ao Parlamento quando a gente estava votando o aumento de salário dele, como militar na reserva. Quero saber se ele acha se o Parlamento foi chantageado para votar o projeto de lei das Forças Armadas”, criticou o presidente. Maia referia-se ao Projeto de Lei 1645/19, aprovado pelo Congresso no ano passado e já sancionado por Bolsonaro.

“Não é a primeira vez que ele ataca (o Parlamento), só que dessa vez veio a público”, disse o presidente da Câmara. “Uma pena que o ministro com tantos títulos tenha se transformado num radical, ideológico, contra a democracia, contra o Parlamento”, lamentou Maia.