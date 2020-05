Maia recebe Mandetta para discutir pandemia e isolamento

Escorraçado do governo, Henrique Mandetta se encontrou nesta sexta-feira, 8, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).Maia fez questão de registrar a reunião em suas redes sociais e disse ter discutido com o ex-ministro da Saúde a “importância de considerar medidas de prevenção e isolamento”.

“Esse diálogo com o ministro é sempre muito importante porque nos ajuda a definir a atuação do Congresso com base em informações técnicas”, afirmou. Enquanto Maia discute medidas de isolamento, o presidente da Republica, Jair Bolsonaro, que demitiu Mandetta por não concordar com a postura do ministro, irá realizar um churrasco em casa neste fim de semana, quando o número de mortes por coronavírus no Brasil deve chegar a 10.000.