Maia recomenda que Bolsonaro tenha ‘cuidado’ com o que posta nas redes

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quarta-feira, 1, que o presidente Jair Bolsonaro deveria ter mais cuidado com o que publica nas redes sociais. “Essas informações desencontradas podem gerar preocupação na sociedade e claro que o Twitter do presidente deveria ter cuidado maior em relação ao que posta. Hoje ele não é apenas dono de uma conta no Twitter e quando ele fala lá, fala como presidente”, avaliou.

Bolsonaro, depois de fazer um discurso mais brando na noite da terça, defendendo empregos sem mencionar sua tese de isolamento vertical ou ataques aos governadores e prefeitos que instauraram quarentenas, publicou na manhã de hoje um vídeo nas redes sociais que mostra um suposto feirante afirmando que o Ceasa de Contagem, em Minas, estava desabastecido e chamava governadores de “corja de canalhas” pelas medidas de restrição.

O vídeo foi desmentido por uma reportagem da CBN de Belo Horizonte, que foi ao Ceasa e entrevistou administradores e feirantes mostrando que o movimento é normal e não há risco de desabastecimento. A Secretaria de Agricultura de Minas Gerais também informou em nota que o local está funcionando normalmente. Bolsonaro apagou a publicação menos de duas horas depois da postagem.