Maia reconhece divisão no DEM, mas diz que sigla fica com Baleia

O atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reconheceu um “racha” em seu partido. Metade da legenda deseja apoiar Baleia Rossi (MDB-SP) para a sucessão de Maia. Já uma outra parcela dos parlamentares da legenda já declarou apoio a Arthur Lira (PP-AL), candidato do Planalto. Entretanto, Maia negou que o DEM vá abandonar o barco do emedebista na eleição da próxima segunda-feira.

O DEM vai ficar no bloco do deputado Baleia. Foi esse o diálogo que eu tive com o presidente nacional do partido (ACM Neto), desde dezembro do ano passado. Existem divergências, como em todos os partidos, mesmo nos partidos aonde os deputados divergem, mas não falam, com medo de represálias, repressão e ameaças”, disse Maia.