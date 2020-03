Maia reforça pedido por controle de aeroportos

Com apenas duas cidades brasileiras registrando transmissão comunitária de coronavírus, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a pedir do governo federal um maior controle dos aeroportos brasileiros. “Até agora nada foi feito (sobre pessoas que chegam do exterior)”, disse Maia. Ao longo da semana, com o agravamento da crise provocada pela pandemia do covid-19, ele tem pedido reiteradamente que o governo federal feche o Brasil para voos internacionais e tenha controle sobre a entrada pelas fronteiras. Nesta quarta-feira, 18, foi anunciado o fechamento da fronteira com a Venezuela. O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) também não descartou expandir a medida para outros países.