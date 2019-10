Maia: ‘Reforma tributária continua como prioridade da Câmara’

Marcelo de Moraes

Com o governo perdendo seu interesse pela reforma tributária desde que a tentativa de recriar a CPMF foi sepultada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), saiu em socorro da proposta, que foi colocada em segundo plano pela equipe econômica em favor da reforma administrativa. Sem ter um consenso claro, a reforma tributária corre o risco de seguir o mesmo destino de tentativas anteriores e ser empurrada para a bacia das almas no Congresso.

“A reforma tributária continua como prioridade da Câmara. Não adianta reduzir gastos públicos se não trabalharmos para melhorar a produtividade das empresas”, afirmou Maia no Twitter.

O deputado afirmou que tem apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), na defesa da reforma tributária. “Ontem, estive com o presidente Davi Alcolumbre e tenho certeza que esta é a mesma preocupação do Senado e vamos trabalhar juntos nisso”, disse.