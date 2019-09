Maia responde a provocação de Bolsonaro

Vera Magalhães

Jair Bolsonaro resolveu ironizar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por conta da crise ambiental. Depois de Maia anunciar a criação de uma comissão externa da Câmara para avaliar as queimadas na Amazônia, o presidente afirmou na manhã desta sexta-feira na saída do Alvorada que ouviu dizer que Maia vai doar os R$ 2 bilhões do Fundo Partidário para apagar incêndios na região.

Ao BR Político, Maia respondeu à provocação presidencial: “Minha proposta séria e efetiva, e não fake news, foi peticionarmos junto ao Supremo, pedindo os R$ 2,5 bilhões do Fundo da Petrobrás para o combate às queimadas na floresta. Recursos que estão parados, e poderiam entrar hoje mesmo no caixa do governo”. Segundo o presidente da Câmara me disse, esses R$ 2,5 bilhões “resolveriam o contingenciamento do Ministério do Meio Ambiente e ainda teríamos recursos para colocar na Educação, a maior parte”.

