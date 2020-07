Maia reúne ambientalistas e quer lista de projetos

A questão ambiental te sido uma dor de cabeça para Rodrigo Maia (DEM-RJ). Com o governo de Jair Bolsonaro sem muita credibilidade diante de ambientalistas e investidores, o presidente da Câmara tenta criar uma pauta para apaziguar os ânimos. Segundo o Broadcast Político, Maia pediu para parlamentares da área uma lista de possíveis projetos que teriam consenso para serem pautados pelo plenário da Câmara.

Maia esteve nesta terça-feira, 28, com o líder do PSB, Alessandro Molon (RJ), o do Solidariedade, Zé Silva (MG), o deputado Zé Vitor (PL-MG) e Enrico Misasi (PV-SP). A missão, entretanto, não deve ser fácil. O projeto de lei da regularização fundiária, por exemplo, não tem a simpatia da ala ambientalista do Congresso. Outros, como uma maior punição para desmatamentos, defendida pelos partidários do meio ambiente, não terá apoio da Frente Parlamentar Agropecuária.