Maia reúne novos aliados: esquerda e ‘centro democrático’

Com boa parte do antigo Centrão ao lado de Arthur Lira (PP-AL) nas eleições para a mesa diretora da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) reuniu nesta quinta-feira, 17, seus mais novos aliados. O atual presidente da Casa Legislativa fez uma reunião com Baleia Rossi (MDB-SP), Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e uma leva de líderes de partidos de esquerda, que são essenciais para derrotar o candidato apoiado pelo Palácio do Planalto.

Segundo Maia, a pauta da discussão foi a votação da regulamentação do Fundeb, que foi alterado pelo Senado. Em primeira votação, a Câmara decidiu por incluir a permissão para que escolas confessionais e filantrópicas recebessem os recursos, o que foi criticado por especialistas na área. “Estamos reunidos, neste momento, com líderes da esquerda, do centro democrático fechando o acordo para votarmos juntos o texto do Fundeb que veio do Senado.”

