Maia revela que quase foi internado devido ao coronavírus

Em sua volta à Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), revelou que quase foi internado devido a complicações do coronavírus. Maia participou da entrega da Agenda Legislativa da reforma administrativa, e explicou que não iria mais tirar a máscara para dar entrevistas.

“Minha decisão de estar com a máscara tem a ver com o que eu passei. Com o que milhares de brasileiros passaram e com o que milhares ainda vão passar até a vacina”, disse.

“Cheguei a ter mais de 20% do meu pulmão contaminado. Não fui internado por muito pouco”, afirmou o presidente da Câmara. “A manutenção da máscara, para mim, de hoje até o surgimento da vacina, será em todo lugar público”, completou. Maia esteve entre os contaminados que estiveram na posse do novo presidente do STF, Luiz Fux.