Maia se encontra com Fernández: ‘Argentina é parceiro mais importante’

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu nesta quinta-feira, 5, com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. Maia foi acompanhado por outros senadores brasileiros, e afirmou que a visita tem como objetivo “consolidar ainda mais” a parceria entre Brasil e Argentina. “Fomos recebidos hoje, 14, em Buenos Aires pelo presidente eleito da Argentina, @alferdez. Fizemos questão de estar aqui logo após a eleição do presidente da Câmara, @SergioMassa, para demostrar a importância que a Argentina tem com o nosso povo e com o Parlamento”, escreveu o parlamentar.

A visita também pode ser vista como mais uma ação de Maia para se apresentar como contraponto ao presidente Jair Bolsonaro, que apoiou abertamente a reeleição do ex-presidente argentino Maurício Macri, e não pretende comparecer à posse de Fernández. Será a primeira vez desde 2003 que um presidente brasileiro não irá à posse de um líder argentino. Quem irá lugar do presidente é o ministro da Cidadania, Osmar Terra. No final de outubro, Maia já havia criticado a postura de Bolsonaro e enviado uma carta cumprimentando Fernández pela vitória nas eleições argentinas.

