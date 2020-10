Maia: ‘Se prorrogar auxílio, governo vai pagar a conta com sua popularidade’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não acredita que uma eventual prorrogação do auxílio-emergencial sirva para garantir a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Em transmissão feita neste sábado pela XP, Maia acha que políticas desse tipo, de caráter emergencial, não podem ser feitas com caráter populista porque elas não se sustentam economicamente e acabam até causando desgaste na imagem do governante.

“Se essa prorrogação do auxílio emergencial acontecer, governo vai pagar a conta com sua popularidade”, disse, recordando um processo semelhante ocorrido quando a então presidente Dilma Rousseff decidiu ampliar o Fies.