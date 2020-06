Maia se reúne com Covas e promete interceder pelo município

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu nesta segunda-feira, 29, com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e prometeu intermediar ajuda ao município no setor do transporte público em meio à pandemia do novo coronavírus. Para Maia, a responsabilidade em socorrer Estados e municípios é do governo federal.

O plano de Maia é se reunir com mais prefeitos e governadores para debater soluções sobre os efeitos locais da pandemia. O objetivo do encontro, segundo ele, foi “compreender qual a agenda fundamental e urgente” para o segundo semestre. Neste movimento, enquanto o presidente Jair Bolsonaro é criticado pela pouca ação frente à crise do novo coronavírus, o diálogo proposto pelo presidente da Câmara com governadores e prefeitos garante um destaque à Maia na eleição de 2022.

“A gente está vendo que o transporte é um tema urgente que vai precisar de uma ação, muito prefeito tem demandado essa pauta, a importância de encontrar um caminho junto com o governo federal, o Congresso, para que a gente não pare a mobilidade nos grandes centros urbanos”, afirmou Maia em entrevista coletiva após a reunião na sede da Prefeitura de São Paulo. O presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), também participou do encontro.