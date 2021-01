Maia se reúne com embaixador chinês para tratar de insumos para vacinas

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúne virtualmente, na manhã desta quarta-feira, 20, com o embaixador da China, Yang Wanming, para tratar do atraso no envio de insumos chineses para a fabricação de vacinas contra covid-19 no Brasil.

A fabricação da Coronacac e da Oxford/AstraZeneca em solo nacional depende da chegada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). Segundo a agência Reuters, a soma de questões burocráticas e a necessidade de suprir o mercado interno com vacinas estaria segurando a liberação pela China dos insumos.

O contrato da Sinovac com o Instituto Butantan prevê a entrega de insumos para produção de 46 milhões de doses da vacina até abril. Já o contrato da AstraZeneca com a Fiocruz prevê a aquisição de insumos para a produção de 100,4 milhões de doses até o meio do ano, antes de a fundação começar a produzir os insumos por conta própria. O primeiro lote para envase deveria ter chegado no início de janeiro, mas atrasou e a previsão é para o final deste mês.