Maia se solidariza com as famílias dos 200 mil mortos pela covid-19

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se solidarizou com as famílias das 200 mil vítimas da covid-19. A marca foi atingida nesta quinta-feira, segundo os cálculos do consórcio de imprensa em parceria com as secretarias estaduais de Saúde. “Não são apenas números, são famílias que perderam seus entes queridos, presto aqui minha solidariedade”, disse.

Apesar da marca, Maia comemorou a confirmação de que a Coronavac é eficaz contra o coronavírus. “Nesta mesma data, um sopro de esperança veio de SP por meio da Coronavac. Que a vacina e uma condução seria e responsável, como o governador João Doria vem fazendo, evitem a morte de mais brasileiros.”



