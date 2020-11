Maia se solidariza com João Alberto Freitas, assassinado em Porto Alegre

Enquanto membros e apoiadores do governo tentam passar a mensagem de que “não há racismo no Brasil”, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-AP), se solidarizou com João Alberto Freitas, o homem negro que morreu após ser espancado por seguranças de um supermercado Carrefour em Porto Alegre (RS). Em seu Twitter, Maia, em nome da Casa Legislativa, enviou os sentimentos à família da vítima. “A cultura do ódio e do racismo deve ser combatida na origem, e todo peso da lei deve ser usado para punir quem promove o ódio e o racismo”, afirmou.

