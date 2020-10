Maia sobre CMO: ‘Hoje é irrelevante, orçamento não tem espaço para nada’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não se deve “perder energia com besteira”, em relação à disputa pela presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e colocou como prioridade a PEC emergencial. “Em vez de a gente ficar gastando as nossas energias com uma comissão que hoje é irrelevante, porque o orçamento público hoje não tem espaço pra nada, vamos primeiro unir esforços para organizar a PEC emergencial”, afirmou na noite da sexta-feira, 9, em entrevista ao Antagonista. Nos bastidores, no entanto, aliados de Maia travam uma briga com o líder do PP na Casa, Arthur Lira (AL), que o presidente chamou de “desnecessária”.

Maia afirmou que há “um certo ambiente” para deixar debate do Orçamento para depois das eleições. A disputa entre seus aliados e o Centrão pela comissão tem travado a instalação da CMO no Congresso.

O presidente da Câmara também abordou a reforma tributária, paralisada desde a semana passada e cada vez com menos chances de aprovação neste ano, e disse querer que ela seja votada ainda em 2020. O deputado teve um “cessar fogo” com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nos últimos dias, mas o debate da reforma continua patinando.