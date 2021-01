Maia sobre Coronavac: ‘Dia triste para os negacionistas’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comemorou nesta quinta-feira, 7, a divulgação dos resultados de eficácia da Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. De acordo com os dados revelados há pouco, o imunizante tem 78% de eficácia em testes feitos no Brasil.

Em comentário feito no Twitter, Maia disse ser um “dia triste para os negacionistas”. A promessa do governo paulista e do Butantan é que, ainda hoje, seja solicitada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a autorização para uso emergencial do produto.

“Vitória da Ciência com C maiúsculo. Dia triste para os negacionistas. A vacina é o nosso passaporte para retomar a vida normal, salvar vidas e fazer a economia voltar a crescer”, escreveu o parlamentar.