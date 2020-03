Maia sobre crise: ‘Executivo precisa tomar ações’

Rodrigo Maia reforçou nesta noite de segunda, 9, que é o Executivo quem deve tomar as rédeas contra o descontrole do mercado financeiro gerado pela disputa de preço do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia. O presidente da Câmara repetiu que o Congresso está pronto para ajudar. “A Câmara e o Senado estão prontos para ajudar, mas quem comanda esse processo é o poder Executivo (…) Vamos aguardar as demandas colocadas, mas essa crise não será resolvida mudando leis ou a Constituição. O Executivo precisa tomar ações. O Congresso quer estar junto e quer que o poder Executivo comande isso”, disse ele, em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro replicou nesta manhã o que Maia lhe dissera por telefone sobre a disposição da Casa de levar adiante as reformas.