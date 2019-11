Maia sobre Guedes: ‘Gera insegurança nos investidores’

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), repudiou a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, a respeito de um novo AI-5. “Ele (Guedes) gera insegurança na sociedade e nos investidores”, disse o deputado nesta terça-feira, 26. O parlamentar foi um dos mais atuantes na aprovação da reforma da Previdência, elaborada pela equipe de Guedes.

No final de outubro, Maia – cujo pai foi exilado pela ditadura militar – também criticou a fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre o ato institucional mais repressor do período ditatorial. O presidente da Câmara afirmou que as declarações do filho “03” do presidente Jair Bolsonaro eram “repugnantes” e lembrou o deputado que “apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição”.

Ontem, o ministro da Economia mencionou o AI-5 ao falar sobre as críticas do ex-presidente Lula ao governo federal. “Quando o outro lado ganha, com dez meses você já chama todo mundo pra quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem então se alguém pedir o AI-5”, disse. Como você leu aqui no BRP, o presidente do STF, Dias Toffoli, o MDB e o movimento Livres também repudiaram a fala de Guedes.